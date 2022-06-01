جيش الاحتلال يقصف ريف كري سبي الغربي تتعرض قرى ريف كري سبي الغربي لقصف عنيف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته. خبر 01 حزيران 2022, الأربعاء - 16:35 2022-06-01T16:35:00 مركز الأخبار ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء معظم قرى ريف كري سبي الغربي. ANHA إقرأ أيضاً خلال ندوة حوارية: وجهاء ومثقفو ريف دير الزور الشرقي "سنواجه كل من يحاول الاعتداء على أراضينا" تأكيداً على الروابط المشتركة بين شعوب شمال وشرق سو... لجنة الحرائق تسيطر على حريق اندلع في محصول القمح في مقاطعة الشهباء تمكنت منذ قليل، لجنة الحرائق التابعة للجنة الزراع... حصيلة شهر من الهجمات على مقاطعة الشهباء وناحيتي شرا شيراوا في عفرين المحتلة استهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرى ناحيتي شر...