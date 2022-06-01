جيش الاحتلال يقصف ريف كري سبي الغربي

تتعرض قرى ريف كري سبي الغربي لقصف عنيف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.
خبر 2022-06-01T16:35:00 مركز الأخبار

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء معظم قرى ريف كري سبي الغربي.

ANHA


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