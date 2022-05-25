جيش الاحتلال يقصف ريف عين عيسى يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية صيدا ومخيم عين عيسى شمال شرق ناحية عين عيسى. خبر 25 أيار 2022, الأربعاء - 20:24 2022-05-25T20:24:00 عين عيسى ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية صيدا ومخيم عين عيسى شمال شرق ناحية عين عيسى. ANHA إقرأ أيضاً حزب تركي معارض: أردوغان يستعد للهروب إلى الخارج زعم رئيس حزب “الشعب الجمهوري” التركي المعارض، كم... انتهاء فعاليات خيمة المقاومة والكرامة في ديرك اختتمت حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة ... جيش الاحتلال يقصف قرية أم الحوش في الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية أم الحوش ال...