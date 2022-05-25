جيش الاحتلال يقصف ريف عين عيسى

​​​​​​​يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية صيدا ومخيم عين عيسى شمال شرق ناحية عين عيسى.
خبر 2022-05-25T20:24:00 عين عيسى

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية صيدا ومخيم عين عيسى شمال شرق ناحية عين عيسى.

ANHA


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