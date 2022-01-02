جيش الاحتلال يقصف ريف عين عيسى يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قريتي الدبس وأبو نيتولة وطريق M4 في ريف عين عيسى. خبر 02 كانون الثاني 2022, الأحد - 18:44 2022-01-02T18:44:00 مركز الأخبار ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قريتي الدبس وأبو نيتولة وطريق M4 في ريف ناحية عين عيسى. ANHA إقرأ أيضاً مرتزقة الاحتلال يختطفون ثلاث فتيات من ريف عفرين أقدم عناصر من مرتزقة الأمن السياسي على اختطاف ثلاث... مصرع أسرة سورية اختناقاً بعد إشعال فحم للتدفئة جنوب لبنان لقيت عائلة سورية مصرعها، اليوم الأحد، بسبب استنشا... التصعيد الروسي يتواصل على مناطق متفرقة من إدلب وصل عدد الضربات الجوية التي تنفذها المقاتلات الرو...