جيش الاحتلال يقصف ريف عين عيسى

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قريتي الدبس وأبو نيتولة وطريق M4 في ريف عين عيسى.
خبر 2022-01-02T18:44:00 مركز الأخبار

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قريتي الدبس وأبو نيتولة وطريق M4  في ريف ناحية عين عيسى.

ANHA


إقرأ أيضاً