جيش الاحتلال يقصف ريف عين عيسى الغربي يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية معلق في الريف الغربي لناحية عين عيسى. خبر 30 أيار 2022, الأثنين - 19:16 2022-05-30T19:16:00 عين عيسى ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية معلق في الريف الغربي لناحية عين عيسى بالأسلحة الثقيلة. ANHA إقرأ أيضاً المجلس الاجتماعي الأرمني في الحسكة يندد بهجمات الاحتلال التركي استنكر المجلس الاجتماعي الأرمني في الحسكة شمال شر... انتهاء عملية الإحصاء السكاني في المنطقة الجنوبية الشرقية لمقاطعة الحسكة انتهت عملية الإحصاء والمسح السكاني في المنطقة الج... إصابة شخص جراء استهداف سيارة في ريف قامشلو - تم التحدبث تعرضت سيارة لاستهداف على طريق قرية سيكركا شرقي مدي...