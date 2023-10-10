جيش الاحتلال يقصف ريف الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء قرية تل جيجان وسد الشهباء في منطقة الشهباء. خبر 10 تشرين الأول 2023, الثلاثاء - 22:21 2023-10-10T22:21:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء قرية تل جيجان وسد الشهباء في منطقة الشهباء. إقرأ أيضاً وصول جثماني شهيدين من قوى الأمن الداخلي إلى كوباني وصل جثماني شهيدين من أعضاء قوى الأمن الداخلي إلى م�... جيش الاحتلال يقصف ريفي شرا وشيراوا يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء عدداً من ق�... 74 مدينة حول العالم تتضامن مع القائد عبد الله أوجلان ويطالبون بتحقيق حريته الجسدية انطلقت حملة "الحرية لعبد الله أوجلان، الحل للقضية �...