جيش الاحتلال يقصف ريف الشهباء

يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء قرية تل جيجان وسد الشهباء في منطقة الشهباء.
خبر 2023-10-10T22:21:00 الشهباء

ويقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء قرية تل جيجان وسد الشهباء في منطقة الشهباء.


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