جيش الاحتلال يقصف ريف الشهباء

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية حربل في ريف مقاطعة الشهباء.
خبر 2023-01-29T22:56:00 الشهباء

وذكر مراسلونا في المنطقة أن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون في هذه الأثناء قرية حربل في ريف مقاطعة الشهباء.

ANHA


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