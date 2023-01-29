جيش الاحتلال يقصف ريف الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية حربل في ريف مقاطعة الشهباء. خبر 29 كانون الثاني 2023, الأحد - 22:56 2023-01-29T22:56:00 الشهباء وذكر مراسلونا في المنطقة أن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون في هذه الأثناء قرية حربل في ريف مقاطعة الشهباء. ANHA إقرأ أيضاً اختتام أعمال المنتدى الهندسي الفني الأول لشمال وشرق سوريا بجملة من التوصيات المهمة اختتمت أعمال المنتدى الهندسي الفني الأول لشمال وش... في اليوم الخامس للحملة القبض على 3 مرتزقة وكمية من الأسلحة والذخائر أعلنت قوات سوريا الديمقراطية القبض على 3 مرتزقة وك... خيمة الاعتصام المطالبة بحرية القائد أوجلان تستمر في يومها الثاني في ريف دير الزور الشرقي تستمر فعاليات خيمة الاعتصام التي نصبتها حركة الشب...