جيش الاحتلال يقصف ريف الشهباء

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية شعالة في مقاطعة الشهباء دون ورود معلومات إضافية.
خبر 2023-01-13T17:26:00 الشهباء

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية شعالة في ريف مقاطعة الشهباء، دون ورود معلومات إضافية.

ANHA


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