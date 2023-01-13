جيش الاحتلال يقصف ريف الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية شعالة في مقاطعة الشهباء دون ورود معلومات إضافية. خبر 13 كانون الثاني 2023, الجُمُعَةُ - 17:26 2023-01-13T17:26:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية شعالة في ريف مقاطعة الشهباء، دون ورود معلومات إضافية. ANHA إقرأ أيضاً احتجاجات غاضبة في ريف درعا تطالب بـ "إسقاط النظام" والإفراج عن المعتقلين خرج المئات من أبناء مدينة جاسم بريف درعا في احتجاج... "شبيحة".. متظاهرون غاضبون يطردون سالم المسلط وينهالون عليه بالضرب في أعزاز المحتلة خرج المئات من أهالي أعزاز المحتلة في مظاهرة غاضبة؛... بارزاني وأردوغان يضغطان على العراق لتنفيذ بنود اتفاقية معادية لأهالي شنكال كشف عضو في وفد شنكال الذين زار الأسبوع الماضي بغدا...