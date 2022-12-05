جيش الاحتلال يقصف ريف الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قريتي سموقية وكفر قارص وسد الشهباء في مقاطعة الشهباء. خبر 05 كانون الأول 2022, الأثنين - 19:25 2022-12-05T19:25:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قريتي سموقية وكفر قارص وسد الشهباء في مقاطعة الشهباء ANHA . إقرأ أيضاً جيش الاحتلال يستهدف ريف تل تمر يقصف جيش الاحتلال التركي قرية شيخ علي التابعة لناح... اجتماعات جماهيرية في منبج لشرح آخر المستجدات السياسية في المنطقة عقدت الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها ا... خلال مظاهرة في منبج.. الشبيبة تؤكد استمرارها في النضال ندّدت حركة الشبيبة الثورية في مدينة منبج شمال وشرق...