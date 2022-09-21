جيش الاحتلال يقصف ريف الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية حربل التابعة لمقاطعة الشهباء. خبر 21 أيلول 2022, الأربعاء - 20:01 2022-09-21T20:01:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية حربل في مقاطعة الشهباء. ANHA إقرأ أيضاً المحامي السابق للقائد أوجلان: على المحكمة الأوروبية الضغط على تركيا لقبول قانون "الحق في الأمل" شدد المحامي السابق للقائد عبد الله أوجلان، محمود ش... منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة تطالب الأمم المتحدة بالتدخل وفق ميثاقها الضامن للأمن والسلم طالبت منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة اليوم، خ... مجلس شباب حزب سوريا المستقبل ينظم بطولة للشطرنج بريف دير الزور الغربي تحت شعار "الشباب طليعة الحاضر وضمان المستقبل" نظّم ...