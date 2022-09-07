جيش الاحتلال يقصف ريف الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية شيخ عيسى التابعة لمقاطعة الشهباء. خبر 07 أيلول 2022, الأربعاء - 22:09 2022-09-07T22:09:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية الشيخ عيسى في مقاطعة الشهباء. ANHA إقرأ أيضاً بالصور والفيديو... مجريات اليوم الـ14 من حملة "الإنسانية والأمن" أسفرت عمليات قوى الأمن الداخلي في اليوم الـ14 من حم... وفاة شخص وإصابة طفلين جراء انهيار مبنى من خمس طوابق في حلب فقد شخص حياته وأصيب طفلان جراء إنهيار مبنى مؤلف من ... جيش الاحتلال يقصف ريف شيراوا يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية...