جيش الاحتلال يقصف ريف الشهباء

​​​​​​​يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرى تل عنب وزيوان وشعالة التابعة لمقاطعة الشهباء.
خبر 2022-08-14T23:44:00 الشهباء

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الاثناء قرى تل عنب وزيوان وشعالة التابعة لمقاطعة الشهباء.

ANHA


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