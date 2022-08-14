جيش الاحتلال يقصف ريف الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرى تل عنب وزيوان وشعالة التابعة لمقاطعة الشهباء. خبر 14 آب 2022, الأحد - 23:44 2022-08-14T23:44:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الاثناء قرى تل عنب وزيوان وشعالة التابعة لمقاطعة الشهباء. ANHA إقرأ أيضاً في يومه الثاني...مهرجان الشهيدة برجم يستمر بتقديم عروض فنية يستمر مهرجان الشهيدة برجم الفني الأول للمرأة في ح... اتساع رقعة قصف الاحتلال التركي في ريف الشهباء اتسعت رقعة قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته ليشمل ... سماع دوي انفجارات في سماء مدينة طرطوس السورية أعلنت وسائل إعلام تابعة لحكومة دمشق عن ...