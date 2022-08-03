جيش الاحتلال يقصف ريف الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية الوحشية في مقاطعة الشهباء. خبر 03 آب 2022, الأربعاء - 17:47 2022-08-03T17:47:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية الوحشية في مقاطعة الشهباء. ANHA إقرأ أيضاً الأمن الداخلي يعثر على مخابئ لخلايا مرتزقة داعش في مخيم الهول عثرت قوى الأمن الداخلي – شمال وشرق سوريا على خنادق... من أمام الملعب الذي شهد على جرائم داعش بحق الإيزيديات.. تجمع نساء زنوبيا يستذكر شهداء مجزرة شنكال أدان تجمع نساء زنوبيا في الرقة ودير الزور، ما ارتك... استشهاد مواطن جراء استهداف مسيرة لريف تل تمر - تم التحديث استشهد مواطن جراء استهداف مسيرة للاحتلال التركي ق...