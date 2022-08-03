جيش الاحتلال يقصف ريف الشهباء

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية الوحشية في مقاطعة الشهباء.
خبر 2022-08-03T17:47:00 الشهباء

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية الوحشية في مقاطعة الشهباء.

ANHA

 


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