جيش الاحتلال يقصف ريف الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية تل قراح في ريف مقاطعة الشهباء. خبر 01 تموز 2022, الجُمُعَةُ - 21:17 2022-07-01T21:17:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية تل قراح في ريف مقاطعة الشهباء. ANHA إقرأ أيضاً احتفالية في حلب بمناسبة الذكرى السنوية الـ 26 لاستشهاد المناضلة زيلان نظم مؤتمر ستار في حي الشيخ مقصود احتفالية بمناسبة ... استذكار الشهيدة زيلان في العاصمة السورية دمشق استذكر العشرات من أهالي حي زور آفا في العاصمة السو... الاحتلال التركي ومرتزقته يختطفون ٤ شبان من ريف كري سبي اختطف الاحتلال التركي ومرتزقته اليوم ٤ شبان من ريف...