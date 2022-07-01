جيش الاحتلال يقصف ريف الشهباء

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية تل قراح في ريف مقاطعة الشهباء.
خبر 2022-07-01T21:17:00 الشهباء

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية تل قراح في ريف مقاطعة الشهباء.

ANHA


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