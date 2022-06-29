جيش الاحتلال يقصف ريف الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرى النيربية، وزوانة، وشعالة وتل عناب في ريف مقاطعة الشهباء. خبر 29 حزيران 2022, الأربعاء - 17:28 2022-06-29T17:28:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الاثناء قرى النيربية، وزوانة، وشعالة وتل عناب في ريف مقاطعة الشهباء. ANHA إقرأ أيضاً هيئة الصحة لشمال وشرق سوريا تعزي برحيل الشخصية الوطنية والثورية زكي بيرسوس وجهت هيئة الصحة لشمال وشرق سوريا برقية عزاء برحيل ... دائرة الامتحانات في إقليم الجزيرة: انتهت امتحانات الدراسة الحرّة بنجاح أكّد عضو دائرة الامتحانات في إقليم الجزيرة، عبد ال... الاحتلال التركي يوسع دائرة قصفه على قرى مقاطعتي الشهباء وعفرين المحتلة وسع جيش الاحتلال التركي دائرة قصفه ليشمل مجموعة من...