جيش الاحتلال يقصف ريف الشهباء

​​​​​​​يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرى النيربية، وزوانة، وشعالة وتل عناب في ريف مقاطعة الشهباء.
خبر 2022-06-29T17:28:00 الشهباء

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الاثناء قرى النيربية، وزوانة، وشعالة وتل عناب في ريف مقاطعة الشهباء.

ANHA


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