جيش الاحتلال يقصف ريف الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرى تل عناب وشعالة والنيرب في ريف مقاطعة الشهباء. خبر 26 حزيران 2022, الأحد - 19:41 2022-06-26T19:41:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرى تل عناب وشعالة والنيرب في ريف مقاطعة الشهباء. ANHA إقرأ أيضاً "توقيف 570 متورطاً".. قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا تتلف كمية هائلة من المواد المخدرة أتلفت قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، اليوم،... كوباني.. تشييع شهيدين ومراسم غيابية لآخر شيع المئات من أهالي كوباني جثماني مقاتلي قوات سوري... مرتزقة الاحتلال التركي يقطعون أكثر من مائة شجرة في ناحيتي شيه وموباتا بعفرين المحتلة أفادت مصادر بقطع مرتزقة "لواء سمرقند" التابع لجيش ا...