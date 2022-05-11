جيش الاحتلال يقصف ريف الشهباء

​​​​​​​يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية تل مضيق في مقاطعة الشهباء.
خبر 2022-05-11T20:00:00 ​​​​​​​الشهباء

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الاثناء قرية تل مضيق في مقاطعة الشهباء.

ANHA


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