جيش الاحتلال يقصف ريف الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية تل مضيق في مقاطعة الشهباء. خبر 11 أيار 2022, الأربعاء - 20:00 2022-05-11T20:00:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الاثناء قرية تل مضيق في مقاطعة الشهباء. ANHA إقرأ أيضاً إصابة مدنيين جراء قصف الاحتلال التركي ريف منبج الشمالي أصيب مدنيين اثنين جراء قصف الاحتلال التركي ومرتزق... قذائف الاحتلال التركي تطال عدداً من قرى الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرى الوردية وقر... حزب الاتحاد السرياني: انتفضوا ضد هجمات الدولة التركية تنظم الأحزاب والاتحادات السريانية وقفة احتجاجية ...