جيش الاحتلال يقصف ريف الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية الشيخ عيسى في مقاطعة الشهباء. خبر 10 تشرين الأول 2021, الأحد - 18:33 2021-10-10T18:33:00 الشهباء وتقصف قوات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته المتمركزين في مدينة مارع، قرية الشيخ عيسى في مقاطعة الشهباء. إقرأ أيضاً على الرغم من مطالبات دمشق.. الاحتلال التركي يثبت نقطة جديدة قرب الـM4 أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الاحتلال الت... أهالي دير الزور يطالبون بتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان نظم فرع حزب سوريا المستقبل في دير الزور، اليوم، وق... فيصل المقداد: حان الوقت لخروج تركيا من الشمال الغربي لسوريا طالب وزير خارجية دمشق، فيصل المقداد، بالانسحاب من ... WESANA ZINDI