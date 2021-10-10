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جيش الاحتلال يقصف ريف الشهباء

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية الشيخ عيسى في مقاطعة الشهباء.
خبر 2021-10-10T18:33:00 الشهباء

وتقصف قوات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته المتمركزين في مدينة مارع، قرية الشيخ عيسى في مقاطعة الشهباء.


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