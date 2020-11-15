جيش الاحتلال يقصف ريف الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قريتي عين دقنة وبيلونية في ريف مقاطعة الشهباء. خبر 15 تشرين الثاني 2020, الأحد - 21:52 2020-11-15T21:52:00 مركز الأخبار ويقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء قريتي عين دقنة وبيلونية في مقاطعة الشهباء. إقرأ أيضاً قصف عنيف يطال ريف عين عيسى الغربي تتعرض قرى هوشان والخالدية وكور حسن واستراحة الصقر ... قصف عنيف يستهدف قرى ناحية شرا تتعرّض قرى ناحية شرا في مقاطعة عفرين لقصف عنيف من ق... المرصد السوري: تركيا ستُبقي دفعات من المرتزقة السوريين في قره باغ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن تركيا ستُبقي ... الموقع القديم