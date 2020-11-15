أخبار عاجلة!جيش الاحتلال يقصف ريف الشهباء

جيش الاحتلال يقصف ريف الشهباء

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قريتي عين دقنة وبيلونية في ريف مقاطعة الشهباء.
خبر 2020-11-15T21:52:00 مركز الأخبار

ويقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء قريتي عين دقنة وبيلونية في مقاطعة الشهباء.


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