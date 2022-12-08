جيش الاحتلال يقصف ريف عفرين يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية كشتعار ومحيط قرية بينه التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة. خبر 08 كانون الأول 2022, الخميس - 19:41 2022-12-08T19:41:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية كشتعار ومحيط قرية بينه التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة. ANHA إقرأ أيضاً جيش الاحتلال يقصف ريف كوباني الشرقي يقصف جيش الاحتلال التركي محيط قرية قرموغ وبرج سيري... PYD يدعم حملة الإدارة الذاتية لفرض حظر جوي على المنطقة ويدعو الجميع للمشاركة دعا حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) الجميع للمشاركة في ... جيش الاحتلال يقصف ريف ناحية زركان يقصف جيش الاحتلال التركي قريتي تل الورد وخربة شعير...