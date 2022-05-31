جيش الاحتلال يقصف ريف عفرين المحتلة يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته أحراش قرية آقيبة التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة. خبر 31 أيار 2022, الثلاثاء - 18:06 2022-05-31T18:06:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء أحراش قرية آقيبة في مقاطعة عفرين المحتلة. ANHA إقرأ أيضاً طائرات الاحتلال التركي تقصف ريف دهوك قصفت طائرات جيش الاحتلال التركي قرية س... تحالف منظمات المجتمع المدني يفتتح مقره في قامشلو افتتح تحالف منظمات المجتمع المدني الذي يضم 180 منظم... عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي يزور شمال وشرق سوريا استقبلت دائرة العلاقات الخارجية في شمال وشرق سوري...