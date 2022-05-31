جيش الاحتلال يقصف ريف عفرين المحتلة

​​​​​​​يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته أحراش قرية آقيبة التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة.
خبر 2022-05-31T18:06:00 الشهباء

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء أحراش قرية آقيبة في مقاطعة عفرين المحتلة.

ANHA


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