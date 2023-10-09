جيش الاحتلال يقصف قريتين في ريف شيراوا يقصف جيش الاحتلال التركي قريتي آقيبة وزيارة في ريف ناحية شيراوا التابعة لعفرين المحتلة. خبر 09 تشرين الأول 2023, الأثنين - 22:58 2023-10-09T22:58:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء قريتي آقيبة وزيارة في ريف ناحية شيراوا التابعة لعفرين المحتلة. إقرأ أيضاً جيش الاحتلال يقصف ريفي الشهباء وعفرين قصف جيش الاحتلال التركي عدد من قرى أرياف ناحيتي شر�... مجلس سوريا الديمقراطية يدعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل لوقف هجمات الاحتلال التركي أدان مجلس سوريا الديمقراطية استمرار احتلال منطقتي... جيش الاحتلال يقصف قرية الدردارة في ريف تل تمر يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء ...