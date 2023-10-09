جيش الاحتلال يقصف قريتين في ريف شيراوا

يقصف جيش الاحتلال التركي قريتي آقيبة وزيارة في ريف ناحية شيراوا التابعة لعفرين المحتلة.
خبر 2023-10-09T22:58:00 الشهباء

ويقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء قريتي آقيبة وزيارة في ريف ناحية شيراوا التابعة لعفرين المحتلة.


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