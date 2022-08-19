جيش الاحتلال يقصف قريتي شعالة والنيربية في الشهباء

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قريتي شعالة ونيربية في ريف مقاطعة الشهباء.
خبر 2022-08-19T20:05:00 الشهباء

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قريتي شعالة ونيربية في ريف مقاطعة الشهباء.

ANHA


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