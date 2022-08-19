جيش الاحتلال يقصف قريتي شعالة والنيربية في الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قريتي شعالة ونيربية في ريف مقاطعة الشهباء. خبر 19 آب 2022, الجُمُعَةُ - 20:05 2022-08-19T20:05:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قريتي شعالة ونيربية في ريف مقاطعة الشهباء. ANHA إقرأ أيضاً ذوي المصابين في الشهباء: لن نبقى صامتين حيال القصف التركي قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته عصر اليوم قرى ونو... رابطة عفرين الاجتماعية تعقد اجتماعها النصف سنوي عقدت رابطة عفرين الاجتماعية اجتماعها ا... إصابة امرأة وطفلة جراء قصف الاحتلال التركي في مقاطعة الشهباء أصيبت امرأة وطفلة جراء قصف الاحتلال ال...