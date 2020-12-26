أخبار عاجلة!جيش الاحتلال يقصف محيط ناحية عين عيسى

جيش الاحتلال يقصف قريتي المشيرفة وجهبل

يقصف جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته في هذه الأثناء قريتي المشيرفة وجهبل الواقعتين شرق ناحية عين عيسى.
خبر 2020-12-26T19:58:00 مركز الأخبار

وتتعرّض قريتا المشيرفة وجهبل في ناحية عين عيسى لقصف عنيف من جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته.

ANHA


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