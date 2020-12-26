جيش الاحتلال يقصف قريتي المشيرفة وجهبل يقصف جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته في هذه الأثناء قريتي المشيرفة وجهبل الواقعتين شرق ناحية عين عيسى. خبر 26 كانون الأول 2020, السبت - 19:58 2020-12-26T19:58:00 مركز الأخبار وتتعرّض قريتا المشيرفة وجهبل في ناحية عين عيسى لقصف عنيف من جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته. ANHA إقرأ أيضاً جيش الاحتلال يقصف محيط ناحية عين عيسى تتعرّض استراحة الصقر وطريق M4 غربي ناحية عين عيسى ل... الاحتلال التّركيّ يقصف ريف تل تمر الغربيّ قصف جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته قرية الطّويلة ... مرتزقة الاحتلال يقتلون شابّاً في ريف مدينة سري كانيه أقدم مرتزقة فرقة الحمزات التّابعين للاحتلال التّر... الموقع القديم