جيش الاحتلال يقصف قريتي الخالدية والدبس في ريف عين عيسى يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قريتي الخالدية والدبس غرب ناحية عين عيسى بقذائف الهاون. خبر 08 كانون الأول 2022, الخميس - 17:50 2022-12-08T17:50:00 عين عيسى ويقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قريتي الخالدية والدبس غرب ناحية عين عيسى بقذائف الهاون. ANHA إقرأ أيضاً جيش الاحتلال يستهدف قرية فاطسة في ريف عين عيسى يستهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية فاطسة شر... بالأرقام.. حصيلة 19 يوماً من هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا قصف الاحتلال التركي منذ 19 تشرين الثاني وحتى 7 كانون... حسن محمد علي خلال اجتماع في الطبقة: التلاحم الشعبي أفشل المخططات الاحتلالية التركية عقد مجلس سوريا الديمقراطية اجتماعاً لشرح آخر التط...