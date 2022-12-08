جيش الاحتلال يقصف قريتي الخالدية والدبس في ريف عين عيسى

يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قريتي الخالدية والدبس غرب ناحية عين عيسى بقذائف الهاون.
خبر 2022-12-08T17:50:00 عين عيسى

ويقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قريتي الخالدية والدبس غرب ناحية عين عيسى بقذائف الهاون.

ANHA


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