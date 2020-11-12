جيش الاحتلال يقصف قرية وصوامع قزعلي في ريف كري سبي

يقصف جيش الاحتلال ومرتزقته قرية وصوامع قزعلي التابعة لكري سبي/تل أبيض بالأسلحة الثقيلة.
خبر 2020-11-12T21:43:00 مركز الأخبار

ويقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء قرية وصوامع قزعلي في ريف كري سبي بالأسلحة الثقيلة.


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