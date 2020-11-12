جيش الاحتلال يقصف قرية وصوامع قزعلي في ريف كري سبي يقصف جيش الاحتلال ومرتزقته قرية وصوامع قزعلي التابعة لكري سبي/تل أبيض بالأسلحة الثقيلة. خبر 12 تشرين الثاني 2020, الخميس - 21:43 2020-11-12T21:43:00 مركز الأخبار ويقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء قرية وصوامع قزعلي في ريف كري سبي بالأسلحة الثقيلة. إقرأ أيضاً جيش الاحتلال يقصف قرى آهلة بالسكان في ريف كري سبي يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرى آهلة بالسكا... سوريا: ٦٥ إصابة جديدة و٤ حالات وفاة بفيروس كورونا أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم، تسجيل ٦٥ إصابة جد... مقابل فدية ماليّة المرتزقة يطلقون سراح 3 مختطفين من ناحية ماباتا أطلقت مرتزقة الاحتلال التركي سراح 3 من أعضاء المجل... الموقع القديم