جيش الاحتلال يقصف قرية تل طويل في ريف تل تمر يقصف جيش الاحتلال التركي قرية تل طويل التابعة لناحية تل تمر بقذائف المدفعية. خبر 19 كانون الأول 2022, الأثنين - 22:35 2022-12-19T22:35:00 تل تمر ويقصف جيش الاحتلال التركي قرية تل طويل التابعة لناحية تمل بقذائف المدفعية. ANHA إقرأ أيضاً غداً.. ندوة في القاهرة عن الأطماع التوسعية التركية في سوريا والعراق يعقد مركز الفارابي للدارسات والاستشارات والتدريب ... الكوادر الطبية في إقليم عفرين تحذر: قطع المواد الدوائية له عواقب وخيمة على المرضى استنكرت الكوادر الطبية في إقليم عفرين الحصار المف... مظاهرات طلابية في الشهباء تطالب برفع الحصار الحكومي: نريد أن نتعلم خرج المئات من الطلبة في مقاطعة الشهباء، في 3 مظاهرا...