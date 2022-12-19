جيش الاحتلال يقصف قرية تل طوبل في ريف تل تمر

​​​​​​​يقصف جيش الاحتلال التركي قرية تل طويل التابعة لناحية تل تمر بقذائف المدفعية.
خبر 2022-12-19T22:35:00 تل تمر

ويقصف جيش الاحتلال التركي قرية تل طويل التابعة لناحية تمل بقذائف المدفعية.

ANHA


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