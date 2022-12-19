جيش الاحتلال يقصف قرية تل طوبل في ريف تل تمر يقصف جيش الاحتلال التركي قرية تل طويل التابعة لناحية تل تمر بقذائف المدفعية. خبر 19 كانون الأول 2022, الأثنين - 22:35 2022-12-19T22:35:00 تل تمر ويقصف جيش الاحتلال التركي قرية تل طويل التابعة لناحية تمل بقذائف المدفعية. ANHA إقرأ أيضاً جيش الاحتلال يقصف قرية جارقلي غربي كوباني يقصف جيش الاحتلال التركي مواقع قوات حكومة دمشق في ... ذوو الشهداء وأصدقاء الشهيد حمزة يحيون الذكرى السنوية الثانية لاستشهاده أحيا العشرات من أهالي مدينة الحسكة وأصدقاء الشهيد ... شبيبة PYD يطلقون فعالية المكتبة الجوالة في إقليم الجزيرة أطلق مجلس شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) فعالية ...