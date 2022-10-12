جيش الاحتلال يقصف قرية تل جيجان في الشهباء

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية تل جيجان التابعة لمقاطعة الشهباء.
خبر 2022-10-12T21:48:00 الشهباء

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية تل جيجان في مقاطعة الشهباء.

ANHA


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