جيش الاحتلال يقصف قرية تل جيجان في الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية تل جيجان التابعة لمقاطعة الشهباء. خبر 12 تشرين الأول 2022, الأربعاء - 21:48 2022-10-12T21:48:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية تل جيجان في مقاطعة الشهباء. ANHA إقرأ أيضاً حزب سوريا المستقبل يستذكر أمينها العام في ذكرى استشهادها الثالثة نظّم حزب سوريا المستقبل مهرجاناً خطابيّاً في الذّ... حزب سوريا المستقبل في الطبقة يستذكر الشهيدة هفرين خلف استذكر حزب سوريا المستقبل اليوم في الطبقة الشهيدة ... أهالي ديرك ينددون بالقصف التركي لسيارة مدنية في ريف المدينة ندد أهالي ناحية ديرك ونواحيها باستهداف مسيرة تابع...