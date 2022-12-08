جيش الاحتلال يقصف قرية تل جمعة في ناحية تل تمر يقصف جيش الاحتلال التركي قرية تل جمعة في ريف ناحية تل تمر بقذائف المدفعية. خبر 08 كانون الأول 2022, الخميس - 22:53 2022-12-08T22:53:00 الحسكة ويقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء قرية تل جمعة في ريف ناحية تل تمر بقذائف المدفعية. ANHA إقرأ أيضاً جيش الاحتلال يستهدف أرياف كوباني وكري سبي وعين عيسى يقصف جيش الاحتلال التركي قرى أرياف كوباني وكري سبي... جيش الاحتلال يقصف ريف كوباني الشرقي يقصف جيش الاحتلال التركي محيط قرية قرموغ وبرج سيري... جيش الاحتلال يقصف ريف عفرين يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية كشتعار ومح...