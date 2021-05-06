جيش الاحتلال يقصف قرية شيخ عيسى يستهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بالمدافع قرية شيخ عيسى في مقاطعة الشهباء. خبر 06 أيار 2021, الخميس - 14:19 2021-05-06T14:19:00 مركز الأخبار (م) ANHA إقرأ أيضاً أهالي الحسكة: على كافة الشعوب تصعيد النضال والانتفاض في وجه الاحتلال التركي أوضح أهالي مدينة الحسكة أنه بمقاومة وإرادة الكريل... مئات المتظاهرين في حلب: سننتصر في مقاومة آفاشين زاب ومتينا جدد أهالي حيي الشيخ مقصود والاشرفية في حلب خلال ال... مقتل وإصابة 15 عنصرًا من "لواء القدس الفلسطيني" بريف حمص قُتل وأُصيب 15 عنصرًا من "لواء القدس الفلسطيني" المو... الموقع القديم