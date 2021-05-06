جيش الاحتلال يقصف قرية شيخ عيسى

 يستهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بالمدافع قرية شيخ عيسى في مقاطعة الشهباء.
خبر 2021-05-06T14:19:00 مركز الأخبار

(م)

ANHA


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