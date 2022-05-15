جيش الاحتلال يقصف قرية مياسة في ريف شيراوا

يقصف جيش الاحتلال التركي  ومرتزقته قرية مياسة التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة.
خبر 2022-05-15T22:29:00 ​​​​​​​الشهباء

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية مياسة التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة.

ANHA


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