جيش الاحتلال يقصف قرية مياسة في ريف شيراوا يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية مياسة التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة. خبر 15 أيار 2022, الأحد - 22:29 2022-05-15T22:29:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية مياسة التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة. ANHA إقرأ أيضاً الاحتلال التركي يقصف ريف كوباني الغربي يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية... احتفالية بمناسبة الذكرى السنوية السابعة لافتتاح إذاعة خابور أف أم احتفل العاملون في إذاعة خابور أف أم بالذكرى السنوي... القصف التركي يطال ريف ناحية شرا يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية تنب التابع...