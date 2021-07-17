جيش الاحتلال يقصف قرية مرعناز يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية مرعناز في ناحية شرا في عفرين بقذائف الدبابات. خبر 17 تموز 2021, السبت - 21:30 2021-07-17T21:30:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية مرعناز في ناحية شرا التابعة لعفرين المحتلة. ANHA إقرأ أيضاً أهالي الحسكة: ثورة 19 تموز قامت ضد الظلم والاضطهاد احتفل اليوم المئات من أهالي مدينة الحسكة بحلول الذ... مظلوم عبدي يبارك ثورة 19 تموز ويدعو إلى حملة شاملة من أجل ضمان مستقبل شمال وشرق سوريا هنأ القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عب... أهالي الطبقة يحتفلون بذكرى ثورة 19 تموز نظمت مساء اليوم، الإدارة المدنية لمنطقة الطبقة، ح... الموقع القديم