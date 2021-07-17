جيش الاحتلال يقصف قرية مرعناز

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية مرعناز في ناحية شرا في عفرين بقذائف الدبابات.
خبر 2021-07-17T21:30:00 الشهباء

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية مرعناز في ناحية شرا التابعة لعفرين المحتلة.

ANHA


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