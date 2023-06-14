جيش الاحتلال يقصف قرية منغ في الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية منغ في ريف الشهباء، دون ورود معلومات إضافية. خبر 14 حزيران 2023, الأربعاء - 19:23 2023-06-14T19:23:00 الشهباء وذكر مراسلونا في المنطقة أن جيش الاحتلال التركي يقصف في هذه الاثناء قرية منغ في ريف الشهباء، دون ورود معلومات إضافية. إقرأ أيضاً تشييع شهيد قوات سوريا الديمقراطية محمد حسين حصرم إلى مثواه الأخير شيع اليوم أهالي الرقة جثمان مقاتل قوات سوريا الديم... الإدارة الذاتية تدعو روسيا والتحالف الدولي وحكومة دمشق بتوضيح موقفها حيال الهجمات التركية نددت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا "بالتصعيد وا... مظاهرة في كري سبي المحتلة لرفع أيدي المرتزقة عن مقدراتهم خرج اليوم أهالي مقاطعة كري سبي في مظاهرة حاشدة للم�...