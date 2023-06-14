جيش الاحتلال يقصف قرية منغ في الشهباء

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية منغ في ريف الشهباء، دون ورود معلومات إضافية.
خبر 2023-06-14T19:23:00 الشهباء

وذكر مراسلونا في المنطقة أن جيش الاحتلال التركي يقصف في هذه الاثناء قرية منغ في ريف الشهباء، دون ورود معلومات إضافية.


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