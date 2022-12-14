جيش الاحتلال يقصف قرية هوشان وطريق M4

يقصف جيش الاحتلال التركي قرية هوشان وطريق M4 الدولي في ريف ناحية عين عيسى.
خبر 2022-12-14T20:27:00 عين عيسى

ويقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء قرية هوشان وطريق M4 الدولي في ريف ناحية عين عيسى.

ANHA


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