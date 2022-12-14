جيش الاحتلال يقصف قرية هوشان وطريق M4 يقصف جيش الاحتلال التركي قرية هوشان وطريق M4 الدولي في ريف ناحية عين عيسى. خبر 14 كانون الأول 2022, الأربعاء - 20:27 2022-12-14T20:27:00 عين عيسى ويقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء قرية هوشان وطريق M4 الدولي في ريف ناحية عين عيسى. ANHA إقرأ أيضاً قوى الأمن الداخلي تكشف سجل عضو استشهد في منبج كشفت قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، سجل أحد ... خلال مظاهرة.. أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية يطالبون بالحرية الجسدية للقائد أوجلان تحت شعار "بمقاومة القائد APOإمرالي أصبحت قبلة الشع... خيمة اعتصام لأهالي الرقة للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد أوجلان تحت شعار " من درة الفرات يداً بيد عرب وكرد وسريان من...