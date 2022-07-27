جيش الاحتلال يقصف قرية غرناطة في ريف الشهباء

​​​​​​​يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية غرناطة في مقاطعة الشهباء.
خبر 2022-07-27T19:43:00 الشهباء

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية غرناطة في مقاطعة الشهباء.

ANHA


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