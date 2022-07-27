جيش الاحتلال يقصف قرية غرناطة في ريف الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية غرناطة في مقاطعة الشهباء. خبر 27 تموز 2022, الأربعاء - 19:43 2022-07-27T19:43:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية غرناطة في مقاطعة الشهباء. ANHA إقرأ أيضاً متأثراً بجراحه...فقدان أحد جرحى قصف المسيرة التركية في عين عيسى لحياته نقل مصدرٌ طبي من مشفى الشهيد عمر علوش في بلدة عين ع... لجنة وافدي الشهباء وعفرين في منبج تستذكر ضحايا مجزرة تل عران وتل حاصل استذكر أهالي حلب والشهباء الوافدون إلى... آزاد رشو: وضع المصابات مستقر والحالة الحرجة تُعالج في مشافي حلب قال مدير مشفى آفرين آزاد رشو إن وضع المصابات جراء ق...