جيش الاحتلال يقصف قرية ديرجمال في ريف شيراوا

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته محيط قرية ديرجمال التابعة لناحية شيراوا في عفرين المحتلة.
خبر 2022-05-31T23:19:00 الشهباء

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء محيط قرية ديرجمال التابعة لناحية شيراوا في عفرين المحتلة.

ANHA


إقرأ أيضاً