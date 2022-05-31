جيش الاحتلال يقصف قرية ديرجمال في ريف شيراوا يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته محيط قرية ديرجمال التابعة لناحية شيراوا في عفرين المحتلة. خبر 31 أيار 2022, الثلاثاء - 23:19 2022-05-31T23:19:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء محيط قرية ديرجمال التابعة لناحية شيراوا في عفرين المحتلة. ANHA إقرأ أيضاً طائرات حربية مجهولة الهوية تحلق فوق قامشلو وعامودا ... القصف التركي يطال قرية بيني في ريف شيراوا يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية بيني التاب... جيش الاحتلال يقصف أحراش ريف شيراوا يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته أحراش قرية سوغا...