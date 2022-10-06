جيش الاحتلال يقصف قرية بينه في ريف شيراوا يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية بينه التابعة لناحية شيراوا في عفرين المحتلة، بالأسلحة الثقيلة. خبر 06 تشرين الأول 2022, الخميس - 22:03 2022-10-06T22:03:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الاثناء قرية بينه التابعة لناحية شيراوا في عفرين المحتلة بالأسلحة الثقيلة. ANHA إقرأ أيضاً جيش الاحتلال يستهدف قرية زورمغار في ريف كوباني يستهدف جيش الاحتلال التركي قرية زورمغار غربي مدين... مجلس الشباب في حزب سوريا المستقبل: بسواعدنا نبني وطننا لا للهجرة نظم اليوم، مجلس الشباب في حزب سوريا المستقبل في مد... نساء إقليم عفرين ينددن بجريمة اغتيال الأكاديمية ناكهان أكارسال نظم، اليوم، مؤتمر ستار لإقليم عفرين تظاهرة، شارك ف...