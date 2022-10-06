جيش الاحتلال يقصف قرية بينه في ريف شيراوا

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية بينه التابعة لناحية شيراوا في عفرين المحتلة، بالأسلحة الثقيلة.
خبر 2022-10-06T22:03:00 الشهباء

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الاثناء قرية بينه التابعة لناحية شيراوا في عفرين المحتلة بالأسلحة الثقيلة.

ANHA


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