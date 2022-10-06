جيش الاحتلال يقصف قرية بينه في ريف شيراوا يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية بينه التابعة لناحية شيراوا في عفرين المحتلة، بالأسلحة الثقيلة.