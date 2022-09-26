جيش الاحتلال يقصف قرية بينه في ريف عفرين

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية بينه في ناحية شيراوا التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة.
خبر 2022-09-26T16:27:00 الشهباء

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية بينه في ناحية شيراوا التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة.

ANHA


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