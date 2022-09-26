جيش الاحتلال يقصف قرية بينه في ريف عفرين يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية بينه في ناحية شيراوا التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة. خبر 26 أيلول 2022, الأثنين - 16:27 2022-09-26T16:27:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية بينه في ناحية شيراوا التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة. ANHA إقرأ أيضاً اختتام أعمال الكونفرانس الثالث لمجلس عوائل الشهداء في منبج عقد اليوم، مجلس عوائل الشهداء في منبج وريفها، الكو... حزب الاتحاد الديمقراطي يحتفل بالذكرى السنوية لتأسيسه في لبنان أقام حزب الاتحاد الديمقراطي احتفالية في لبنان بمن... مرتزقة الاحتلال التركي يفرضون إتاوات على محصول الزيتون في عفرين المحتلة مرتزقة الاحتلال التركي يفرضون إتاوات على محصول ال...