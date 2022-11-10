جيش الاحتلال يقصف قرية بينه في ناحية شيراوا يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية بينه التابعة لناحية شيراوا في ريف عفرين المحتلة. خبر 10 تشرين الثاني 2022, الخميس - 22:53 2022-11-10T22:53:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية بينه التابعة لناحية شيراوا في ريف عفرين المحتلة. ANHA إقرأ أيضاً الإدارة الذاتية تنعي وفاة الشيخ حميدي دهام الهادي نعت الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة وفا... اتحاد المرأة الشابة يستذكر شهداء الهجوم الكيماوي التركي الـ17 استذكر اتحاد المرأة الشابة، خلال فعالية، المقاتلي... المبادرة الشعبية في إقليم الجزيرة تدعو الأهالي للمشاركة بزخم في المظاهرة المركزية الأحد المقبل دعت المبادرة الشعبية في إقليم الجزيرة، كل المكونا...