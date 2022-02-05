جيش الاحتلال يقصف قرية بيلونية في مقاطعة الشهباء

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية بيلونية في مقاطعة الشهباء.
خبر 2022-02-05T17:28:00 الشهباء

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية بيلونية في مقاطعة الشهباء.

ANHA


إقرأ أيضاً