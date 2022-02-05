جيش الاحتلال يقصف قرية بيلونية في مقاطعة الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية بيلونية في مقاطعة الشهباء. خبر 05 شباط 2022, السبت - 17:28 2022-02-05T17:28:00 الشهباء ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية بيلونية في مقاطعة الشهباء. ANHA إقرأ أيضاً مسيرة للاحتلال التركي تقصف ريف منبج تقصف مسيرة تابعة لجيش الاحتلال التركي ... جيش الاحتلال يقصف ريف مقاطعة الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء ق... قوات سوريا الديمقراطية ترسل مساعدات إغاثية لأهالي حيي غويران والزهور أرسلت قوات سوريا الديمقراطية مساعدات إغاثية لأهال...