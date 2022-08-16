جيش الاحتلال يقصف قرية المديونة في ريف الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية المديونة التابعة لمقاطعة الشهباء. خبر 16 آب 2022, الثلاثاء - 23:47 2022-08-16T23:47:00 الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية المديونة التابعة لمقاطعة الشهباء. إقرأ أيضاً جيش الاحتلال يقصف محيط ناحية تل رفعت يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته محيط... في مراسم التشييع.. قسد تعاهد على الانتقام لدماء شهدائها شيع أهالي ناحية جل أغا جثمان المقاتل في قوات الحما... مسيرة تركية تستهدف قرية سنجق سعدون جنوب ناحية عامودا استهدفت مسيرة تركية قرية سنجق سعدون في ريف ناحية ع...