جيش الاحتلال يقصف قرية المديونة في ريف الشهباء

​​​​​​​يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية المديونة التابعة لمقاطعة الشهباء.
خبر 2022-08-16T23:47:00 الشهباء

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية المديونة التابعة لمقاطعة الشهباء.


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