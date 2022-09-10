جيش الاحتلال يقصف قرية الكوزلية في ريف تل تمر

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية الكوزلية التابعة لناحية تل تمر.
خبر 2022-09-10T20:49:00 الحسكة

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية الكوزلية التابعة لناحية تل تمر.

ANHA


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