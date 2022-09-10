جيش الاحتلال يقصف قرية الكوزلية في ريف تل تمر يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية الكوزلية التابعة لناحية تل تمر. خبر 10 أيلول 2022, السبت - 20:49 2022-09-10T20:49:00 الحسكة ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية الكوزلية التابعة لناحية تل تمر. ANHA إقرأ أيضاً بالصور والفيديو... حصيلة اليوم الـ17 من حملة "الإنسانية الأمن" في مخيم الهول دخلت المرحلة الثانية لحملة "الإنسانية والأمن" يومه... أهالي الحسكة يشيعون جثمان شهيد حملة "الإنسانية والأمن" شيع أهالي مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، جثمان الشه... هيئة الصحة تؤكد: الوضع تحت السيطرة والهيئة اتخذت التدابير اللازمة بعد تسجيل هيئة الصحة عدّة إصابات بمرض الكوليرا، أك...