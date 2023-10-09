جيش الاحتلال يقصف قرية الدردارة في ريف تل تمر

يقصف جيش الاحتلال التركي  ومرتزقته في هذه الأثناء قرية الدردارة في ريف ناحية تل تمر بقذائف المدفعية.
خبر 2023-10-09T20:46:00 الحسكة

وذكر مراسلونا أن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون في هذه الأثناء قرية الدردارة في ريف ناحية تل تمر.


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