جيش الاحتلال يقصف قرية الدردارة في ريف تل تمر يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية الدردارة في ريف ناحية تل تمر بقذائف المدفعية. خبر 09 تشرين الأول 2023, الأثنين - 20:46 2023-10-09T20:46:00 الحسكة وذكر مراسلونا أن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون في هذه الأثناء قرية الدردارة في ريف ناحية تل تمر. إقرأ أيضاً استنكار المؤامرة الدولية في العاصمة دمشق استنكر أبناء الجالية الكردية في العاصمة السورية د�... شبيبة كوباني تستذكر الـ 29 شهيداً استذكر اتحاد الشبيبة الثورية السورية في مدينة كوب�... ضمن مراسم تشييع الشهيد رياض.. الحزن سيتحول لقوة ويقضي على طموح المحتل شيع اليوم أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية جثمان ال...