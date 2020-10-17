جيش الاحتلال يقصف قرى ريف ناحية شرا يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قريتي المالكية ومرعناز في ناحية شرا التابعة لعفرين. خبر 17 تشرين الأول 2020, السبت - 23:37 2020-10-17T23:37:00 مركز الأخبار ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قريتي المالكية ومرعناز التابعة لناحية شرا في عفرين. إقرأ أيضاً سوريا: 46إصابة جديدة و٤ حالات وفاة بفيروس كورونا أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم، تسجيل ٤٦ إصابة جد... إصابة مدنيين جراء هجوم بدراجة نارية مفخخة في بلدة هيمو أصيب مدنيان جراء هجوم بدراجة نارية مفخخة في بلدة ... المئات من أهالي عفرين يعبّرون عن رفضهم للمؤامرة ضدّ شنكال عبّر المئات من أهالي عفرين النازحين في مقاطعة الشّ... الموقع القديم