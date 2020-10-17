جيش الاحتلال يقصف قرى ريف ناحية شرا

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قريتي المالكية ومرعناز في ناحية شرا التابعة لعفرين.
خبر 2020-10-17T23:37:00 مركز الأخبار

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قريتي المالكية ومرعناز التابعة لناحية شرا في عفرين.


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