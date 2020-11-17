جيش الاحتلال يقصف قرى ريف ناحية عين عيسى تعرضت قرى هوشان والخالدية وسيدا غربي ناحية عين عيسى للقصف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته. خبر 17 تشرين الثاني 2020, الثلاثاء - 15:57 2020-11-17T15:57:00 عين عيسى وقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرى هوشان والخالدية وسيدا غربي ناحية عين عيسى على الطريق الدولي M4، بالأسلحة الثقيلة. إقرأ أيضاً قيادي: بفضل الشهداء تخلصنا من الظلام ونعاهدهم بالوصول لسورية ديمقراطية قال قيادي في مجلس الشدادي العسكري، أنهم يفتخرون بش... قصف مدفعي على بيلونية ينفذ جيش الاحتلال التركي ومجموعاته المرتزقة قصفاً... الأمم المتحدة تحذر من "أزمة إنسانية" جرّاء نزاع تيغراي حذّرت الأمم المتحدة من أزمة إنسانية واسعة النطاق ع... الموقع القديم