جيش الاحتلال يقصف قرى ريف ناحية عين عيسى

تعرضت قرى هوشان والخالدية وسيدا غربي ناحية عين عيسى للقصف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.
خبر 2020-11-17T15:57:00 عين عيسى

وقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرى هوشان والخالدية وسيدا غربي ناحية عين عيسى على الطريق الدولي M4، بالأسلحة الثقيلة.


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