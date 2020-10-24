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جيش الاحتلال يقصف قرى ريف ناحية عين عيسى

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قريتي هوشان والخالدية، واستراحة الصقر في ريف عين عيسى بالأسلحة الثقيلة.
خبر 2020-10-24T22:49:00 مركز الأخبار

ويقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء قريتي هوشان والخالدية واستراحة الصقر في ريف ناحية عين عيسى بالأسلحة الثقيلة.

 

 


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