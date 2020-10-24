جيش الاحتلال يقصف قرى ريف ناحية عين عيسى يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قريتي هوشان والخالدية، واستراحة الصقر في ريف عين عيسى بالأسلحة الثقيلة. خبر 24 تشرين الأول 2020, السبت - 22:49 2020-10-24T22:49:00 مركز الأخبار ويقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء قريتي هوشان والخالدية واستراحة الصقر في ريف ناحية عين عيسى بالأسلحة الثقيلة. إقرأ أيضاً اشتباكات بين فصائل المرتزقة شمال غربي تل تمر نشبت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بين المجموعا... جيش الاحتلال ومرتزقته يقصفون قري آهلة بالسكان في ريف منبج عاود جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قصف قريتي هوشري... إقبال كثيف على انتخابات مجلس النواب المصرية رغم كورونا انطلقت اليوم السبت، عملية التصويت بالمرحلة الأولى... الموقع القديم