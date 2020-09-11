جيش الاحتلال يقصف قرى ناحية شرا يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرى ناحية شرا في مقاطعة عفرين بالأسلحة الثقيلة. خبر 11 أيلول 2020, الجُمُعَةُ - 20:59 2020-09-11T20:59:00 مركز الأخبار ويقصف جيش الاحتلال التركي مرتزقته في هذه الأثناء قرى المالكية ومرعناز وشوارغة وقلعة شوارغة بالأسلحة الثقيلة. إقرأ أيضاً مقتل ثلاثة ضباط لجيش الاحتلال التركي في وان قتل ثلاثة ضباط من الجيش التركي جراء اشتباكات في نا... العثور على جثث ثلاثة نازحين في مخيم الهول عثرت قوى الأمن الداخلي على جثث ثلاثة نازحين في مخي... اختتام الندوة الجماهيرية الاولى لمسد في شمال وشرق سوريا رفعت اللجنة التحضيرية للندوات الجماهيرية التي ينظ... الموقع القديم