جيش الاحتلال يقصف قرى ناحية شرا

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرى ناحية شرا في مقاطعة عفرين بالأسلحة الثقيلة.
خبر 2020-09-11T20:59:00 مركز الأخبار

ويقصف جيش الاحتلال التركي مرتزقته في هذه الأثناء قرى المالكية ومرعناز وشوارغة وقلعة شوارغة بالأسلحة الثقيلة.


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