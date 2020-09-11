جيش الاحتلال يقصف قرى الشهباء يقصف جيش الاحتلال التركي قرى عين دقنة ومنخ ومطار منخ في مقاطعة الشهباء بالأسلحة الثقيلة. خبر 11 أيلول 2020, الجُمُعَةُ - 22:09 2020-09-11T22:09:00 مركز الأخبار وتتعرض قرى عين دقنة ومنخ ومطار منخ في مقاطعة الشهباء لقصف مكثف من قبل جيش الاحتلال التركي. إقرأ أيضاً سوريا: 60 إصابة جديدة و٣ وفيات بفيروس كورونا أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم، تسجيل ٦٠ إصابة جد... جيش الاحتلال يقصف قرى ناحية شرا يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرى ناحية شرا في... مقتل ثلاثة ضباط لجيش الاحتلال التركي في وان قتل ثلاثة ضباط من الجيش التركي جراء اشتباكات في نا... الموقع القديم