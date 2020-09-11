جيش الاحتلال يقصف قرى الشهباء

يقصف جيش الاحتلال التركي قرى عين دقنة ومنخ ومطار منخ في مقاطعة الشهباء بالأسلحة الثقيلة.
خبر 2020-09-11T22:09:00 مركز الأخبار

وتتعرض قرى عين دقنة ومنخ ومطار منخ في مقاطعة الشهباء لقصف مكثف من قبل جيش الاحتلال التركي.


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