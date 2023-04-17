جيش الاحتلال يقصف ناحية عين عيسى بالأسلحة الثقيلة

قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية صيدا وطريق M4 الدولي في ريف ناحية عين عيسى بالأسلحة الثقيلة.
خبر 2023-04-17T23:56:00 مركز الأخبار

وذكر مراسلونا في المنطقة أن جيش الاحتلال التركي استهدف قرية صيدا وطريق M4 الدولي في ريف ناحية عين عيسى بالأسلحة الثقيلة.


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