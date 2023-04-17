جيش الاحتلال يقصف ناحية عين عيسى بالأسلحة الثقيلة قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية صيدا وطريق M4 الدولي في ريف ناحية عين عيسى بالأسلحة الثقيلة. خبر 17 نيسان 2023, الأثنين - 23:56 2023-04-17T23:56:00 مركز الأخبار وذكر مراسلونا في المنطقة أن جيش الاحتلال التركي استهدف قرية صيدا وطريق M4 الدولي في ريف ناحية عين عيسى بالأسلحة الثقيلة. إقرأ أيضاً قوات سوريا الديمقراطية ترد على ادعاءات وزارة دفاع الاحتلال التركي كذبت قوات سوريا الديمقراطية ادعاءات وز... الاحتلال التركي يقصف قرية بينة وحرش قرية صوغانكي في شيراوا يقصف الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء، قري... توزيع 1450 سلة غذائية على الأهالي في الشهباء وزعت ألف و450 سلة غذائية من المساعدات التي أرسلها أه...