جيش الاحتلال يقصف مشفى ناحية تل رفعت

يقصف جيش الاحتلال التركي مشفى ناحية تل رفعت في مقاطعة الشهباء، وأنباء عن إصابات.
خبر 2023-06-16T17:32:00 الشهباء

وذكر مراسلونا في المنطقة أن جيش الاحتلال التركي يقصف في هذه الأثناء مشفى ناحية تل رفعت في منطقة الشهباء، وأنباء عن إصابات.


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