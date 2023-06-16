جيش الاحتلال يقصف مشفى ناحية تل رفعت يقصف جيش الاحتلال التركي مشفى ناحية تل رفعت في مقاطعة الشهباء، وأنباء عن إصابات. خبر 16 حزيران 2023, الجُمُعَةُ - 17:32 2023-06-16T17:32:00 الشهباء وذكر مراسلونا في المنطقة أن جيش الاحتلال التركي يقصف في هذه الأثناء مشفى ناحية تل رفعت في منطقة الشهباء، وأنباء عن إصابات. إقرأ أيضاً احتراق اكثر من 30 هكتارا مزروعاً بالقمح في مدينة كوباني احترق نحو 30 هكتاراً من الأراضي الزراعية المزروعة ب... جيش الاحتلال يقصف ناحية تل رفعت يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته ناحية تل رفعت في... أهالي كوباني يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيدين نهاد حسو وعبد الله ابراهيم قدم أهالي كوباني واجب العزاء لذوي الشهيدين نهاد حس...